Çaldıran'da 'Yaya Geçitlerinin Nöbetçileriyiz' uygulaması

İçişleri Bakanlığının trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için başlattığı 'Önce Yaya' projesi kapsamında Van'ın Çaldıran ilçesinde uygulama yapıldı.



Vanyolu Caddesi üzerinde yapılan 'Yaya Geçitlerinin Nöbetçileriyiz' uygulamasıyla sürücülere yaya geçitlerinde önceliğin yayalara ait olduğu hatırlatıldı. Çaldıran Kaymakamı Adem Can, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atay, öğrenciler, polis ve jandarma görevlilerinin katıldığı uygulamada, sürücülere bilgilendirmelerde bulunuldu. Önceliğin yayalara ait olduğunun anlatıldığı uygulamayla ilgili bir açıklama yapan Kaymakam Adem Can, D975 uluslararası transit yolda uygulama yaptıklarını belirterek, "Araç sürücüleriyle görüşerek bilgilendirdik. Yaya güvenliğini sağlamak adına devletin tüm birimleriyle bunun takipçisi olacağız. Türkiye geneli olduğu gibi ilçemizde de 'Yaya Geçitlerinin Nöbetçileriyiz' uygulamasını kurumlarımızla gerçekleştirdik. Uygulama kapsamında sürücülerimize broşür dağıttık. İnşallah bundan sonra trafik kazaları minimum seviyeye düşer" dedi. - VAN