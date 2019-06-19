Çaldıran'da yerli çilek üretimi ikinci yılında

Van'ın Çaldıran Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında geçen sene ekimi yapılan çilekten ikinci yılda da ürün elde edilmeye başlandı.

Van'ın Çaldıran Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında geçen sene ekimi yapılan çilekten ikinci yılda da ürün elde edilmeye başlandı.



2018 yılında deneme amaçlı 5 dekarlık bir alanda ekilen Albion türü çileğin hasadına bu yıl da başlandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Umut Doğan, ziraat mühendisleri Alpay Abdullah Açar, Mehmet Özkalan ve Hikmet Oğurlu tarafından özenle takip edilen çilek tarlasında gerekli çalışmalar ise aralıksız devam ediyor. Toplanan çilekler Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere ve ilçedeki cami önlerinde cemaate dağıtılarak, çilek yetiştiriciliğinin ilçede yapılabileceği konusunda da tanıtımlar yapılıyor. ilçede bir ilk olan çilek yetiştiriciliğinin ekonomiye büyük katma değer sağlayacağını belirten Kaymakam Tekin Dundar, "Kaymakamlığımız ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce ortaklaşa Ayrancılar mevkiinde 5 dekarlık alan üzerinde deneme amaçlı çilek bahçesi oluşturduk. Bahçemiz ikinci yılında da ürün vermeye başladı. Türkiye'nin en soğuk ilçesi olan 2 bin 50 rakımlı Çaldıran'da bulunan bakir topraklarda hayvancılık ile birlikte sadece buğday ekimi yapılmaktadır. Ancak bunun sadece hayvan besiciliği ve buğday ekimiyle sınırlı kalmaması gerektiğini düşündük. Başka sebze ve meyve türlerinin de burada yetiştirilebileceğini düşünerek çilek ekimini gerçekleştirdik. 45 gün içinde istediğimiz verimi aldık ve artık Çaldıran'da da her yerde olduğu gibi başka sebze ve meyve türlerinin yetiştirebileceğini kanıtlamış olduk. Yetiştirdiğimiz Albio türü çileklerin fidelerinin bir defa ekilmesi ile birlikte beş yıl boyunca ürün elde edilebilecek. İlçemizde beklentilerimizin üstünde verim elde ettiğimiz çilek üretiminin ikinci yılında toplanan çilekleri tanıtım amaçlı Kur'an kurslarında dini eğitim gören öğrenci ve cami cemaatine ikram ederek çiftçilerimizin tarım alanlarının genişletilmesi için teşviklerini sağlamaya çalışıyoruz. İlçemizde tarım alanlarının genişletilmesiyle birlikte ilçe ekonomisine büyük katma değer saylayacağız" dedi.



Çiftçiler ise, ilçedeki tarımsal alanların genişletilmesinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, ilçede başka ürünleri elde etmek için yapılan çalışmanın örnek bir uygulama olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler. - VAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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