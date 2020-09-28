Çaldıran'da yol çalışmaları - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Çaldıran ilçesine yapılan sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde alt yapı, yol yapım ve asfalt çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Çaldıran ilçesine bağlı Yeniyaka, Zülfübudak, Güngören, Çubuklu ve Üçgözler mahallelerine ulaşım sağlanan yollarda toplamda 12,6 kilometre asfaltlama çalışması yapıldı.

Çalışmaların tamamlandığı yollarda yol çizgi çalışması yapıldı.

Ekipler, Kaşım, Osmanlı, Sungur, Çilli, Yücelen, Soğuksu, Aşağı ve Yukarı Kuyucak mahallelilerinin yolları ile arazi yollarında stabilize, reglaj ve iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Ateş, Çaldıran'da yol yapım ve asfaltlama çalışmaları bakımından yoğun bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Mahalle sakinlerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Ateş, "Yapılan çalışmalarla yolları daha konforlu ve güvenli hale getirdik. Mahalle ve arazi yollarında devam eden çalışmaları sezon sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.