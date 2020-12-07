Çaldıran'da yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Çaldıran Belediyesince kentte başlatılan yol çalışmaları devam ediyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Karadulda Mahallesi Tekkesuyu mezrasında yürütülen 2 bin 300 metrelik stabilize yol çalışması tamamlandı.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, yaptığı açıklamada, gelecek yıl stabilize yolların tamamını kilitli parke taşlarıyla kaplayacaklarını söyledi.

Tekkesuyu mezrasında ekiplerin yaptığı aplikasyon çalışmalarının ardından mahalle aralarında stabilize yol yapımına başladıklarını belirten Ensari, şunları kaydetti:

"Kullanılamayan yollar yağışlı havalarda çamur deryasına dönüşüyordu. Burada yaptığımız çalışmalar sonucunda 2 bin 300 metrelik stabilize çalışmasını tamamladık. İlçemizin birçok kırsal mahallesinde tamamlanan ve yapımı devam eden stabilize yol çalışmalarımız bulunmaktadır. Bu yollarımızı karlar yağmadan tamamlayarak gelecek yaz sezonunda bordürlü kilitli parke taşıyla süsleyerek halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz."