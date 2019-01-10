Çaldıran'da Yolda Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

Çaldıran ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Çaldıran ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.



İlçede bir süredir devam eden kar, tipi ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.



Kar ve tipi nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan bazı araçlar belediye ekiplerince iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Ekipler, kapalı yolları da açtı.



Belediye Başkan Yardımcısı Lütfullah Yılmaz, yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok aracın yolda kaldığını belirterek, "Vatandaşları en kısa sürede kurtarmak, yolları tüm olumsuz şartlara rağmen açık tutmak için ekiplerimiz 24 saat çalışıyor. Zorunlu olmadıkça vatandaşların araçlarının yerine toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istiyoruz." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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