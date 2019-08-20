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Çaldıran'daki okullarda çevre düzenlemesi

2 saat önce

Van'ın Çaldıran Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki okulların çevre düzenlenmesi yapıldı.

Çaldıran'daki okullarda çevre düzenlemesi, System.String[]
Van'ın Çaldıran Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki okulların çevre düzenlenmesi yapıldı.

Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde bulunan okulların açılmasına kısa bir süre kala çevre temizliği ve peyzaj çalışmaları yapıldı. Okul bahçelerinde bulunan ve çevreye görüntüsüne olumsuz katkı sunan otlar temizlenirken, bahçelerin genel bakımları yapılarak 2019-2020 eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güzel bir ortamda eğitim öğretim görmeleri için belediyenin tüm imkanlarını kullandıklarını ifade eden Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Yaz tatilinin sona ereceği bu günlerde eğitim öğretim kurumlarımızın bahçelerinde bulunan genel bakım, temizlik ve peyzaj çalışmaları yapıldı. Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekipler, okulların açılmasına az bir süre kala bahçelerdeki genel temizlik ile birlikte peyzaj çalışmalarını tamamlayarak okullarımız eğitim öğretime hazır hale getirdi. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim öğretim görmeleri için Çaldıran Belediyesi olarak elimizden gelebilecek her türlü hizmeti yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu eğitim öğretim sezonunda öğretmen ve öğrencilerimizin rahat etmeleri için bu tür çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - VAN
Çaldıran, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:48 Kaynak: İHA
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