Çaldıran'daki okullarda çevre düzenlemesi

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AB'den kayyum tepkisi: Demokratik sonuçlara olan saygıyı sorgulattığı için ciddi kaygı verici

Kayyum kararıyla ilgili Soylu'dan ilk açıklama: Temiz oylar teröre istismar ettirilmemeli

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması için siyasi partiler ne diyor?