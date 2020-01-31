Çaldıran'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaldıran'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım - Son Dakika

Çaldıran'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım

6 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için toplanan yardımlar, dualarla deprem bölgesine gönderildi.

Çaldıran'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için toplanan yardımlar, dualarla deprem bölgesine gönderildi.

Çaldıran Belediyesinin yardım çağrısına kayıtsız kalmayan vatandaşlar, kuru gıda, ısıtıcı, kışlık giysi ve battaniyeden oluşan yardımları belediyeye ulaştırdı.

Yardımların yüklendiği kamyon, dualarla deprem bölgesine uğurlandı.

Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Ülke genelinde başlatılan yardım seferberliğine Çaldıran halkının kayıtsız kalmadığını vurgulayan Can, "Oradaki kardeşlerimizin yalnız olmadıklarını, onların acısını paylaştığımızı belirtmek isterim. Çaldıran halkı depremin acısını yüreğinde hissetmiş bir ilçedir. Yapılan çağrılara kayıtsız kalmayarak Çaldıran'ın tarihine, şanına uygun şekilde, vatandaşlarımıza kışlık giyecek kuru gıda ısıtıcı battaniye gibi yardımlarda bulunmuştur." diye konuştu.

Belediye Başkanı Şefik Ensari ise yaptıkları çağrı üzerine ilçedeki vatandaşların imkanları doğrultusunda yardımlarda bulunduğunu söyledi.

Yardımları AFAD yetkililerine teslim edilmek üzere gönderdiklerini aktaran Ensari, şöyle konuştu:

"1976'daki Çaldıran, 2011'deki Van depreminde binlerce insanımız hayatını kaybetti. Depremin ne kadar zor olduğunu Vanlılar olarak çok iyi biliriz. Yaşadığımız depremde bizlere uzana elleri Vanlılar olarak unutmadık. Bugün de Elazığ'da yaşanan depremde Türkiye'nin en soğuk ilçesi olan Çaldıran'dan sıcak bir el uzatmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:20 Kaynak: AA
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