Çaldıran'dan Filistin'e destek - Son Dakika

Van'ın Çaldıran Belediyesi, işgalci İsrail'in zulmü altındaki Filistin'e destek için pankart astırdı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kuşatması ve Filistin halkına yaptığı zulümden dolayı Filistin halkına bir destek de Çaldıran'dan geldi. İsrail'in yaptığı zulmü kınayan Belediye Başkanı Şefik Ensari, belediye binası önüne 'Çaldıran Filistinli kardeşlerinin yanındadır' pankartının asılmasını talimatını verdi. Liderlerden sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'e destek verdiğini belirten Başkan Ensari, "Bayram arifesinde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistin halkına yönelik insanlık dışı davranışlarını ilçe halkı ve şahsım olarak şiddetle kınıyorum. Yaşanan insanlık dışı vahşette 200'e yakın Müslüman şehit edilirken, bin 500'e yakın Müslüman kardeşimiz ise yaralandı. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. İsrail'in yaptığı bu vahşete dünya ve Birleşmiş Milletler sessiz kalırken, Müslüman liderler arasında ise Filistinli kardeşlerimize net şekilde destek veren tek lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. Çaldıran halkı olarak bizlerde İsrail'in yaşattığı insanlık dışı vahşeti şiddetle kınıyoruz ve Çaldıran ilçesi olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirten pankart astık. İlçe olarak yaşanan vahşeti lanetliyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de Çaldıran halkı Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir" dedi. - VAN