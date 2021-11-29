Çaldıran Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı - Son Dakika

Van'ın Çaldıran ilçesinde yapımı tamamlanan 75 yatak kapasiteli Çaldıran Devlet Hastanesinin hizmet vermeye başladığı bildirildi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yapılan hastanenin 15 bin 980 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirtti.

75 yatak ve 10 personel lojmanı şeklinde inşa edilen hastanenin vatandaşlara hizmet vermeye başladığını aktaran Arvas, şunları kaydetti:

"Çaldıran Devlet Hastanemizde dahiliye, çocuk, kadın doğum, genel cerrahi ile aile hekimi alanlarında hizmet verilecek. D grubunda bulunan hastanesinin C gurubuna yükseltilmesi için İl Sağlık Müdürlüğünce çalışmalar başlatıldı. Van merkezine 109 kilometre uzaklıkta bulunan ve nüfus yoğunluğu bakımından en kalabalık ilçelerinden biri olan Çaldıran, hak ettiği sağlık hizmetlerine kavuştu. İlçede kışlar çok sert geçiyor. Sıcaklık eksi 45 derecelere kadar düşüyor. Özellikle kışın ulaşım sıkıntısının yaşandığı bölgede donanımlı bir hastaneye ihtiyaç vardı. Çok şükür bu ihtiyacı karşıladık."