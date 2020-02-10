Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu kapatıldı - Son Dakika

Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu kapatıldı

6 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesiyle Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu kapatıldı, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesiyle Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki kara yolu ulaşıma kapatıldı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla görüş mesafesinin düştüğü Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu üzerindeki Tendürek Geçidi'nin saat 10.45 itibariyle trafiğe kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Ayrıca Çaldıran ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 13 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybettiği ihbarının yapıldığı bölgede de AFAD ve jandarma ekipleri çalışma başlattı" denildi. - VAN

Doğubeyazıt, Çaldıran, Ağrı, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:52 Kaynak: İHA
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