Çaldıran-Doğubayazıt karayolunda çalışma

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Çaldıran-Doğubayazıt karayolunda yapılan çalışanları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.



Çaldıran-Doğubayazıt karayolunun kış mevsiminde sürekli kapanması üzerine harekete geçen yetkililer, ulaşımın daha sağlıklı yapılması için 8 kilometrelik kısmında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şefik Ensari, Çaldıran ile Doğubayazıt arasında kış mevsiminde ulaşımın daha rahat sağlanacağını söyledi. Ensari "Çaldıran ile Doğubayazıt arasında kullanılan D-975 uluslararası yol, doğu ve Uzakdoğu ülkelerine açılan kapıdır. D-975 uluslararası yolumuz, 2 bin 644 rakımlı Tendürek Dağı Geçidi'nde geçmektedir. Burada kış mevsiminde hava sıcaklığı eksi 50 derecelerle birlikte yağan kar kalınlığı yer yer 5 metreyi bulmaktadır. Rampaların yoğunlukta bulunduğu Doğubayazıt yolu yaşanan buzlanma sebebiyle ulaşımda ciddi anlamda sorunlar yaşanmaktaydı. Kış mevsiminde açılar yolların tipiden dolayı hemen kapanmaktaydı yolda kalan sürücüler ve yolcular mağdur olmaktaydılar. Yapılan girişimler sonucu sorunlu yolun bulunduğu güzergah değiştirilerek 8 kilometrelik yeni yol güzergahı belirlendi. Yapımına başlanan yeni yol güzergahının yapılması ile birlikte Çaldıran-Doğubayazıt arasında 7/24 sıkıntısız ulaşım sağlanacaktır. Ulaşımın rahat sağlanması, bu yolu kullanacak olan araç sahiplerine derin bir nefes aldıracak. İlçemizin de ekonomisine ciddi anlamda katma değer sağlayacaktır. Çaldıran-Doğubayazıt arasında yapılacak olan yeni yolun bu yılsonuna kadar ulaşıma kazandırılması bekleniyor" dedi. - VAN