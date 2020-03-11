Çaldıran ilçesinde kütüphane, zeka ve strateji sınıfı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaldıran ilçesinde kütüphane, zeka ve strateji sınıfı açıldı - Son Dakika

Çaldıran ilçesinde kütüphane, zeka ve strateji sınıfı açıldı

14 dakika önce

Merkezi İsviçre'de bulunan Tut Elimi Derneği ile Gezgin Gurmeyiz üyeleri, Muradiye ilçesine bağlı Babacan Mahallesi'ndeki okulda kütüphane, zeka ve strateji sınıfını açtı.

Çaldıran ilçesinde kütüphane, zeka ve strateji sınıfı açıldı, System.String[]

Merkezi İsviçre'de bulunan Tut Elimi Derneği ile Gezgin Gurmeyiz üyeleri, Muradiye ilçesine bağlı Babacan Mahallesi'ndeki okulda kütüphane, zeka ve strateji sınıfını açtı.


Babacan Ortaokulunda düzenlenen törene, Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Kaptan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Durmuş, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


İnsani yardım gönüllüsü Turgut Tunçi, yaptığı açıklamada, dernek gönüllülerinin destekleriyle minik yüreklere dokunduklarını söyledi.


Okuldaki öğrencilere yardım etmek istediklerini anlatan Tunçi, "Öğrenci ve öğretmenlere bir nebze faydamız olduysa ne mutlu bize. Açtığımız kütüphane, zeka ve strateji sınıfına bin civarında kitap, 150 değişik oyun materyali desteğinde bulunduk. Katkı sağlayan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum."

Muradiye, İsviçre, Tut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:00 Kaynak: AA
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