Çaldıran'ın düşman işgalinden kurtuluşun 104. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Çaldıran'ın düşman işgalinden kurtuluşun 104. yıl dönümü kutlandı

04.04.2022 16:20
Çaldıran'ın düşman işgalinden kurtuluşun 104. yıl dönümü kutlandı

Van'ın Çaldıran ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, Yavuz Sultan Selim İlkokulu bahçesinde devam etti.

Törende konuşan Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçenin düşman işgalinden kurtarılışını 104 yıldır aynı coşku, heyecan ve gururla kutladıklarını söyledi.

Bugünü gelecek nesillere çok iyi anlatmanın ve gerçek tarihi sunmanın önemli bir görev olduğunu aktaran Ensari, "Bu uğurda canlarını seve seve veren ve bizlere bu cennet güzelliğindeki ülkeyi emanet eden şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnet ile anıyoruz." dedi.

Öğrencilerin okuduğu şiirler ve sundukları çeşitli gösterilerle son bulan törene, Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. ???????

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Atatürk Anıtı, Çaldıran, Hükümet, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çaldıran'ın düşman işgalinden kurtuluşun 104. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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