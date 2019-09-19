Son Dakika Haberleri: Çaldıran Kaymakamı Can, görevine başladı
Son Dakika Güncel Haber

Çaldıran Kaymakamı Can, görevine başladı

51 dakika önce

Çaldıran Kaymakamlığına atanan Adem Can, görevine başladıİçişleri Bakanlığınca resmi gazetede yayınlanan kararnameyle, Aydın'ın Bozdoğan Kaymakamlığından Van'ın Çaldıran Kaymakamlığına atanan Can, görevine başladı.

Çaldıran Kaymakamı Can, görevine başladı, System.String[]

Çaldıran Kaymakamlığına atanan Adem Can, görevine başladı

İçişleri Bakanlığınca resmi gazetede yayınlanan kararnameyle, Aydın'ın Bozdoğan Kaymakamlığından Van'ın Çaldıran Kaymakamlığına atanan Can, görevine başladı.

Can, kaymakamlık binası önünde kurum amirleri tarafından karşılandı.

Adem Can, Çaldıran, Aydın, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Aynur Aydın, Aleyna Tilki'yle küslüğü hakkında ilk kez konuştu
Trafikten men edilen araçla ehliyetsiz yakalan avukat polisleri tehdit etti Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te verdiği talimatla yanına gelen vatandaşın hayalini gerçekleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 12:15:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaldıran Kaymakamı Can, görevine başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]