Çaldıran Kaymakamı Can, görevine başladı
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Çaldıran Kaymakamlığına atanan Adem Can, görevine başladıİçişleri Bakanlığınca resmi gazetede yayınlanan kararnameyle, Aydın'ın Bozdoğan Kaymakamlığından Van'ın Çaldıran Kaymakamlığına atanan Can, görevine başladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:24 Kaynak: AA
Çaldıran Kaymakamlığına atanan Adem Can, görevine başladı
İçişleri Bakanlığınca resmi gazetede yayınlanan kararnameyle, Aydın'ın Bozdoğan Kaymakamlığından Van'ın Çaldıran Kaymakamlığına atanan Can, görevine başladı.
Can, kaymakamlık binası önünde kurum amirleri tarafından karşılandı.
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