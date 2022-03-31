Çaldıran Kaymakamı Türker, öğretmenevindeki aşevini denetledi - Son Dakika
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Çaldıran Kaymakamı Türker, öğretmenevindeki aşevini denetledi

31.03.2022 19:19
Çaldıran Kaymakamı Türker, öğretmenevindeki aşevini denetledi

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, öğretmenevine ait aşevi mutfağını denetledi.

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, öğretmenevine ait aşevi mutfağını denetledi.

Ekiplerle birlikte bir önceki denetim raporu üzerine mutfakta inceleme yapan Türker, giderilen eksiklikleri kontrol edip yapılması gerekenleri söyledi.

Çalışanlardan bilgi alan Türker, en iyi hizmetin sunulması için gerekli denetimlerin sürekli yapıldığı belirtti.

Yapılan hizmetin ve çalışmaların takipçisi olduğunu ifade eden Türker, hizmetlerin verimliliği ve devamlılığı açısından karşılaşılan sorunların kendilerine iletilmesini istedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çaldıran Kaymakamı Türker, öğretmenevindeki aşevini denetledi - Son Dakika


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