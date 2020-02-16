Çaldıran Termal Kayak Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaldıran Termal Kayak Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika

Çaldıran Termal Kayak Merkezi hizmete açıldı

7 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Termal Kayak Merkezi, hizmete açıldı.

Çaldıran Termal Kayak Merkezi hizmete açıldı, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Termal Kayak Merkezi, hizmete açıldı.


Çaldıran Belediyesi tarafından kurulan Termal Kayak Merkezi, gerekli karın yağması ile birlikte hizmete açıldı. Çevre il ve ilçelerden gelen kayakseverler; snowbord, kayaklı koşu ve kuzey kombine yaparak eğlenceli ve hoşça zaman geçiriyor. Kış mevsiminde karın az olması nedeni ile gecikmeli açılan Termal Kayak Merkezi yüzlerce insanın uğrak merkezi haline geldi. Merkezin Türkiye'nin en ucuz kayak merkezi olduğunu belirten Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, "2050 rakımlı olan Çaldıran, Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden bir tanesi ve Türkiye'nin en ucuz kayak merkezlerinden biridir. Doğal karın yağdığı ve 92 derece kaynak suların bulunduğu merkez, dünyada benzerine az rastlanır bir yer konumundadır" dedi.


Termal Kayak Merkezinin üç yıl önce belediye tarafından hizmete sunulduğunu aktaran Ensari, "Son günlerde yağan yoğun kar yağışı ile birlikte açılan kayak merkezimiz, gerek ilçemiz gerekse başka il ve ilçelerden gelen misafirlerimizin güzel ve hoşça vakit geçirdiği bir yer haline geldi. Geçen yıl binlerce kayak severe hizmet veren kayak merkezimizde bu yıl daha yoğun bir ilginin olabileceği beklentisindeyiz" ifadelerini kullandı.


Çaldıran'ın doğal bir iklimi var olduğunu da sözlerine ekleyen Ensari, "Burada bulunan kayak merkezi, nisan başlarına kadar açık kalacak. Bu anlamda tüm kayak severleri Çaldıran Termal Kayak Merkezine davet ediyorum" şeklinde konuştu. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:25 Kaynak: İHA
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