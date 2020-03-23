Çaldıranlı esnaftan sağlık çalışanlarına kilo kilo meyve - Son Dakika

Çaldıranlı esnaftan sağlık çalışanlarına kilo kilo meyve

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesindeki bir esnaf, korana virüsü salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek için kilo kilo meyve ikramında bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgını nedeniyle aralıksız çalışan sağlık personellerine bir destek de Çaldıranlı esnaftan geldi. Esnaf Abdulkerim Nehir, devlet hastanesinde çalışan 20 sağlık personeline portakal ve çilekten oluşan kilolarca meyveyi ikram ederek, görevlerinde başarılar diledi. 20 personele 3 kilo portakal ve 500 gram çilek paketi hediye eden Abdulkerim Nehir, sağlık görevlilerine çok şey borçlu olduklarını ifade etti. Nehir, "Çaldıran Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık personelleri korana virüsü hastalığından dolayı çok çalışarak bizler için hizmette bulundular. Bizde bu hizmete karşılık olarak C vitamini olan birer poşet portakal ve çilek ikramında bulunduk" dedi.

Çaldıran Devlet Hastanesinde görevli doktor Muhammet Atlıefe de, korana virüsü salgınında yoğun mesai yaptıklarını belirterek, "Halkımızın desteği bizleri motive ediyor. Teşekkür amaçlı getirilen portakal ve çilek bize çok iyi geldi. Bu arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Hastalık süresince evde çıkılmaması gerektiğini belirten Çaldıran Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çetin Okumuş ise "Bu ince düşüncesinden dolayı esnaf ağabeyimize çok teşekkür ediyoruz. Çalışanlarımıza motive kaynağı oldu. Bu nazik davranışından dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Abdulkerim Nehir, poşetlediği meyveleri sağlık görevlilerine tek tek teslim ettikten sonra hastaneden ayrıldı.