Son Dakika Haberleri: Çaldıranlı Yazar, Memleketinde Söyleşiye Katıldı

Çaldıranlı Yazar, Memleketinde Söyleşiye Katıldı

1 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesi nüfusuna kayıtlı araştırmacı-yazar Adem Turan, memleketinde düzenlenen söyleşiye katıldı.

Çaldıranlı Yazar, Memleketinde Söyleşiye Katıldı, System.String[]
Van'ın Çaldıran ilçesi nüfusuna kayıtlı araştırmacı-yazar Adem Turan, memleketinde düzenlenen söyleşiye katıldı.

Gençlik Merkezinin konferans salonunda yapılan ve bir saat süren söyleşiye öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Araştırmacı-yazar Adem Turan, Çaldıran'ın Aşağı Çanak Mahallesi'nde 1992 yılında dünyaya geldiğini ve Ankara'da ikamet ettiğini belirtti. Toplumsal konuları ele alarak bireyin topluma karşı sorumlulukları ve üstüne düşen görevler hakkında bilgiler veren Turan, topluma karşı ekonomik ve psikolojik baskılarla nasıl başa çıkabilineceğini de anlattı. Toplumun her bireyinin sorumluluklarını yerine getirmesi ve ekonomik ile psikolojik baskılarla toplumun yıldırılmaması gerektiğini dile getiren Turan, ilçede toplumun muhafazakar bir yapıda olması ve aidiyetlik duygusunun birey ve topluma nasıl kazandırılmasını gerektiğinden bahsetti.

Adem Turan, söyleşinin ardından yazmış olduğu kitapları imzalattırdı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:12 Kaynak: İHA

Ankara, Van, Çaldıran, Adem Turan, Güncel
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