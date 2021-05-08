Çalgan ilçe ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

Çalgan ilçe ziyaretlerinde bulundu

08.05.2021 13:21
Çalgan ilçe ziyaretlerinde bulundu, System.String[]

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan yatırımları incelemek üzere Ağrı'daki tüm ilçeleri ziyaret etti.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan yatırımları incelemek üzere Ağrı'daki tüm ilçeleri ziyaret etti.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine yeni atanan İsmail Çalgan, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Destek Hizmetleri Şube Müdürü Gökmen Aslankılıç, Eğitim Şube Müdürü Murat Bayram ile birlikte Patnos, Tutak, Hamur, Eleşkirt, Doğubayazıt, Diyadin ve Taşlıçay ilçelerine ziyaret etti.

Merkezde ki tesislerin genel durumunu gördükten sonra ilçe tesislerini yerinde incelemek üzere ilçe ziyaretlerini gerçekleştiren Çalgan, ilçelerin genel durumu hakkında ilçe müdürlerinden ve personelden bilgi alıp, İlçe ve ilde ki tesislerin ihtiyaçlarını tespit etti.

İlçe ziyaretleri programı kapsamında ilçe Kaymakamlarını ve bazı belediye başkanlarını makamlarında ziyaret eden İl Müdürü Çalgan, gençlerin sportif faaliyetlerde daha çok yer alması için spor faaliyetlerinin artması, sporun gelişmesi ve sporcu yetiştirilmesi ile ilgili ilçe Kaymakamları ile fikir alışverişinde bulundu.

İl Müdürü Çalgan yapılacak yatırımların hızlandırılması ve takibi için, Gençlik ve Spor Bakanlığı daire başkanları ve genel müdürler görüşmek için Ankara'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun il ziyareti sonrasında yatırımların ihale aşamaları ve takibini yaptıklarını belirten İl Müdürü Çalgan, "Elbette kolay değildir işimiz. Velakin yürütmekle mükellef olduğumuz görevler hüzünden kederden sevinçten vb duygulardan ziyade hizmet etmek ile müşerref olduğumuz bu toprakların kıymetli evlatlarına, gençlerimize ara vermeden en iyi hizmeti ulaştırmak olduğunun bilincinde de olmak Kamu hizmeti gereğidir.

Ağrımızın insanı ve genciyle beraber Hayırlı hizmetlere matuf işler yapacağımıza inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın da müjdecisi olan Kadir Gecesi'nin başta değerli hemşerilerimiz olmak üzere insanlığa hayırlar getirmesini dilerim" ifadelerine ver verdi. - AĞRI

Çalgan ilçe ziyaretlerinde bulundu
Çalgan ilçe ziyaretlerinde bulundu
Çalgan ilçe ziyaretlerinde bulundu
Çalgan ilçe ziyaretlerinde bulundu
Çalgan ilçe ziyaretlerinde bulundu
Çalgan ilçe ziyaretlerinde bulundu
Çalgan ilçe ziyaretlerinde bulundu

Murat Bayram, Hisarcık, Patnos, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çalgan ilçe ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika


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