Son Dakika Haberleri: Calhoun: Boeing CEO'su 2019 yılı teşvik primini almayacak
Son Dakika Ekonomi Calhoun: Boeing CEO'su 2019 yılı teşvik primini almayacak

Calhoun: Boeing CEO'su 2019 yılı teşvik primini almayacak

7 saat önce

Boeing Yönetim Kurulu Başkanı David Calhoun, ABD Temsilciler Meclisi'nden gelen ağır eleştiriler üzerine, şirketin CEO'su Dennis Muilenburg'un 2019 yılınaki teşvik primini almayacağını açıkladı.

Calhoun: Boeing CEO'su 2019 yılı teşvik primini almayacak, System.String[]

Boeing Yönetim Kurulu Başkanı David Calhoun, ABD Temsilciler Meclisi'nden gelen ağır eleştiriler üzerine, şirketin CEO'su Dennis Muilenburg'un 2019 yılınaki teşvik primini almayacağını açıkladı.

CNBC'de bir programa katılan Calhoun, CEO Muilenburg'un, Boeing 737MAX kazalarıyla ilgili Kongre'de ifade verdiğini anımsattı ve ifadesi sırasında, Temsilciler Meclisi üyelerinden ağır eleştirilerin geldiğini anımsattı.

Temsilciler Meclisi üyeleri, ifadesi sırasında CEO Muilenburg'un 2018 yılında 20 milyon doların üzerinde teşvik primi aldığını öğrendikten sonra, Boeing 737 MAX kazalarına karşın, bu kadar çok prim almış olmasından dolayı kendisine ağır eleştiriler yapmışlar, kınamışlardı.

Boeing 737MAX kazalarına ilişkin gelişmeler üzerine, şirketin Yönetim kurulu Başkanlığı görevini geçen Ekim ayında Calhoun üstlenmiş, Muilenburg ise, şirketteki 737MAX model uçakların güvenli bir şekilde uçuşlarını sağlamak üzere yürütülen çalışmalar nedeniyle tam zamanlı olarak CEO'luk görevini sürdüreceğini açıklamıştı.


Boeing, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:09 Kaynak: DHA
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