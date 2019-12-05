Çalı, çırpı ve dallardan organik gübre üretimi

ESKİŞEHİR Orman Bölge Müdürlüğü'nce ormanlardaki bakım ve üretim çalışmalarında çıkan çalı, çırpı ve dal atıkları, parçalama makinesinde öğütülerek, 1 yıl depolarda saklanıp, çürütüldü. Organik gübre haline gelen atıklar, fidanlıklarda kullanılmaya başlandı. Orman Bölge Müdürü Recep Temel, "Ormanlardan çıkan ve yakacak odun dahi olmayan çalı, çırpı ve dal parçalarını kiraladığımız parçalama makinesinde öğüttük. 1 yıl depolayarak, çürütüp, gübreye dönüştürerek fidanlığımızda kullanacağız" dedi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, ormanlık alanlarda yapılan üretim, bakım ve budama sırasında çıkan ve endüstriyel anlamda değerlendirilemeyen, ekonomik değeri düşük atıklarla ilgili yeni proje hazırlandı. Ormanların yanı sıra şehir merkezindeki kamu kurumu, okul, cami bahçelerinde yapılan budamalardan çıkan dal parçaları, doğrama makinesiyle öğütüldü. Yaklaşık 1 yıl depolarda bekletilen atıklar, ısı verilerek, kimyasal olarak 'fermantasyon' denilen yöntemle çürütülüp, organik gübreye dönüştürüldü.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, fidanlıkta yılda 9 milyon fidan yetiştirdiklerini ve organik gübreye ihtiyaç duyduklarını söyledi. Bunun için ekonomik değeri olmayan çalı, çırpı ve dal atıklarını organik gübreye dönüştürdüklerini belirten Temel, "Orman fidanlığımızda sürekli toprak, humus, organik madde ve gübre ihtiyacımız oluyor. Ormanlardan çıkan ve yakacak odun dahi olmayan çalı, çırpı ve dal parçalarını kiraladığımız bir parçalama makinesinde öğüttük. Bu materyali bir yıl depolayarak çürütüp, gübreye dönüştürerek fidanlığımızda kullanacağız. Böylece bir nevi geri dönüşüm sağlamış olacağız. Özellikle okul bahçelerinde yaptığımız bakım ve budama çalışmalarından da oldukça fazla atık madde çıkıyor. Bunlar bugüne kadar şehir çöplüğüne atılıyordu" diye konuştu.

Kiralık olan çalı doğrayıcısı makinenin demirbaş olarak satın alınması için de bütçeden ödenek ayrıldığını belirten Temel, çalı doğrayıcısını 2020'de satın alarak, makine parkına dahil edeceklerini de kaydetti.