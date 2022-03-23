Tarlayı kazıp çıkarttıkları tarihi eserleri, çalı çırpı ile gizlediler - Son Dakika
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Tarlayı kazıp çıkarttıkları tarihi eserleri, çalı çırpı ile gizlediler

23.03.2022 14:51

Tarlayı kazıp çıkarttıkları tarihi eserleri, çalı çırpı ile gizledilerİZMİR İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarlayı kazarak buldukları tarihi eserleri, evlerinin bahçesinde, üzerlerine çalı koyarak gizleyen şüpheliler yakalandı.

Tarlayı kazıp çıkarttıkları tarihi eserleri, çalı çırpı ile gizlediler

İZMİR İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarlayı kazarak buldukları tarihi eserleri, evlerinin bahçesinde, üzerlerine çalı koyarak gizleyen şüpheliler yakalandı. Ele geçirilen tarihi eserlerin Milattan Sonra 3'üncü veya 4'üncü yüzyıla ait olduğu belirlendi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, ilçede bulunan bir ikamet, bahçe ve tarla da yapılan aramalarda tarlanın muhtelif yerlerinde 1 adet çöküntü bölgesi, 1 adet kazılmış bölge, 1 adet de kazılıp üzeri kapatılmış bölge tespit etti. Çalışmaları derinleştiren ekipler, tarlada yapılan kazıyla çıkarılan lahit mezarın şüpheli bir kişinin evindeki hayvan damında saklanıldığını belirledi. Burada yapılan aramada, üzeri çalılarla örtülerek gizlenmiş, 1 adet Milattan Sonra 3'üncü ve 4'üncü yüzyıla ait, Efes tipi 77 santimetre yüksekliğinde ve 85 santimetre uzunluğunda lahit mermer ve bu mermere ait 2 parça halinde kırılmış vaziyette 103 x 85 santimetre büyüklüğünde kapak ele geçirildi.

Olayla ilgili M.B. ve A.G. adlı 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Tarlayı kazıp çıkarttıkları tarihi eserleri, çalı çırpı ile gizlediler
Tarlayı kazıp çıkarttıkları tarihi eserleri, çalı çırpı ile gizlediler
Tarlayı kazıp çıkarttıkları tarihi eserleri, çalı çırpı ile gizlediler
Tarlayı kazıp çıkarttıkları tarihi eserleri, çalı çırpı ile gizlediler
Tarlayı kazıp çıkarttıkları tarihi eserleri, çalı çırpı ile gizlediler
Tarlayı kazıp çıkarttıkları tarihi eserleri, çalı çırpı ile gizlediler
Tarlayı kazıp çıkarttıkları tarihi eserleri, çalı çırpı ile gizlediler

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarlayı kazıp çıkarttıkları tarihi eserleri, çalı çırpı ile gizlediler - Son Dakika


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