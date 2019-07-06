California'da 3 gün içinde 2. deprem
1 saat önce
ABD'nin California eyaletinde, 4 Temmuz'da gerçekleşen 6,4'lük depremin ardından 6,9 büyüklüğünde 2. bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:37
ABD'nin California
eyaletinde, 4 Temmuz'da gerçekleşen 6,4'lük depremin ardından 6,9 büyüklüğünde 2. bir deprem meydana geldi.
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