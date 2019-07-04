Son Dakika Haberleri: California'da 6,4 büyüklüğünde deprem
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California'da 6,4 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

NEW ABD'nin California eyaletinde 6,4 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi.

California'da 6,4 büyüklüğünde deprem, System.String[]
NEW ABD'nin California eyaletinde 6,4 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezince, California eyaletinin güneyinde kaydedilen depremin 6,4 büyüklüğünde olduğu ifade edildi.
Sabah saatlerinde gerçekleşen sarsıntıda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:43 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, California, Güncel
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