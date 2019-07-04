California'da 6,4 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
NEW ABD'nin California eyaletinde 6,4 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:43 Kaynak: AA
NEW ABD'nin California
eyaletinde 6,4 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezince, California eyaletinin güneyinde kaydedilen depremin 6,4 büyüklüğünde olduğu ifade edildi. Sabah
saatlerinde gerçekleşen sarsıntıda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Konda Araştırma Şirketi'nden dikkat çeken İmamoğlu-Yıldırım raporu
CHP'nin 'KYK borcu' araştırma önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi
ABD'de korkutan deprem! Tsunami alarmı verildi
İlker Başbuğ, Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayının tüm detaylarını anlattı