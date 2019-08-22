California'da bir otel çalışanı iş arkadaşını ihbar ederek 'toplu katliamı önledi'

Los Angeles'ta polis, "saldırı tehdidi" ihbarı üzerine yaptığı baskında, evinde otomatik silahlar ve cephane bulunan Rodolfo Montoya isimli bir adamı gözaltına aldı.

Emniyet görevlileri, gözaltında olan 37 yaşındaki adamın, çalıştığı otelin misafirlerini ve çalışanlarını öldürmekle tehdit ettiğini açıkladı.

Olası bir saldırıyı önleyen ihbarın, Montoya'nın bir meslektaşı tarafından yapıldığı da kaydedildi.

Ağustos ayı başında Amerika'nın El Paso ve Dayton kentlerinde yapılan saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetmişti.

Long Beach'teki Marriott otelde çalışan Rodolfo Montoya, söz konusu tehdidi bir meslektaşının yanında dile getirdi.

'Tanrıya şükür, o çalışan tehdidi bize bildirdi'

Olayla ilgili bir basın toplantısı yapan Long Beach Polis Şefi Robert Luna, "Tanrıya şükür, o çalışan tehdidi bize bildirdi" dedi.

İhbar sonrası Huntington'daki eve baskın yapan polis, daireden yüzlerce mermi, otomatik silahlar ve askeri nitelikli giysi ele geçirdi.

California'da otomatik silah ve bunların şarjörlerinin bulundurulması yasak.

Rodolfo Montoya'nın "otelin insan kaynaklarının ilgilendiği bir konuya" kızgın olduğunu belirttiği ifade ediliyor.

Polis Şefi Robert Luna, basın toplantısında, "Elinde saldırıyı yapacak malzeme, plan ve niyet vardı" dedi.

Amerika'da gerçekleşen son saldırılar sonrasında Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (FBI) daha etkili önlemler alınacağını açıkladı.

Bu kapsamda, bürolara tehdit değerlendirmeleri yapılması talimatı gitti ve kamuoyuna da tehditleri ihbar etme çağrısı yapıldı.