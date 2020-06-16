California'da İki Siyah Amerikalının Asılmış Halde Bulunmaları Tepki Çekti - Son Dakika

California'da İki Siyah Amerikalının Asılmış Halde Bulunmaları Tepki Çekti
California'da yaşanan bir gelişme gündeme damgasını vurmuş durumda.
California'da yaşanan bir gelişme gündeme damgasını vurmuş durumda. Siyah Amerikalı olan iki kişi ağaca asılmış halde bulundu. Polisin raportunda intihar olduğunu belirtmesi büyük tepki çekti. Ayrıntılar Çıdam Yücel'de
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16.06.2020 11:00:21. #1.13#
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