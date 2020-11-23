California'da kilisede bıçaklı saldırı: 2 ölü - Son Dakika

California'da kilisede bıçaklı saldırı: 2 ölü

ABD'nin California eyaletinde bir kilisede meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu belirtildi.

ABD'nin California eyaletinde bir kilisede meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu belirtildi. ABD'nin California eyaletindeki San Jose şehrinde bulunan Grace Baptist Kilisesi'nde bıçaklı saldırı meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin öldürüldüğü ve yaralananlar olduğu belirtildi. Olay yerindeki polis operasyonunun devam ettiği ve kilisenin çevresinin güvenlik kordonuna alındığı kaydedildi. Saldırganın yakalandığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, olay sırasında kilise ayini yapılmadığı öğrenildi. Kilisede havanın soğuk olması nedeniyle evsizlerin kaldığı belirtildi. - CALİFORNİA

Son Dakika

Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat, ürettikleri şampuanları tanıtmak için banyo yaptığı anları paylaştı

23-29 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı

Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor

Türkiye'de Çin aşısı ücretsiz uygulanacak, diğer üreticilerin aşıları ise eczanelerden para ile alınabilecek

Kayınvalideden damada şok suçlama: Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi

4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı

6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı

Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası