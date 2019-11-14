Son Dakika Haberleri: California'da okula silahlı saldırı: 5 yaralı
Son Dakika Güncel California'da okula silahlı saldırı: 5 yaralı - Son Dakika

California'da okula silahlı saldırı: 5 yaralı

7 saat önce

NEW ABD'nin California eyaletindeki okul saldırısında 2'si ağır en az 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

California'da okula silahlı saldırı: 5 yaralı, System.String[]

NEW ABD'nin California eyaletindeki okul saldırısında 2'si ağır en az 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Los Angeles Bölge Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Los Angeles'ın 48 kilometre kuzeybatısındaki 200 bin nüfuslu Santa Clarita şehrinin Saugus Lisesi'nde silahlı saldırı gerçekleştiğini belirtti.

Emniyet güçleri ve acil sağlık ekipleri, yaklaşık 3 bin öğrencinin bulunduğu okulda gerekli önlemleri alırken, canlı yayın yapan yerel televizyonlarda öğrencilerin tek sıra halinde okuldan boşaltıldığı görüldü.

Bölgedeki Henry Mayo Hastanesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da hayati tehlikesi bulunan 2 yaralının kendilerine ulaştığı, 3 yaralının ise yolda olduğu aktarıldı.

Asya kökenli erkek şüpheli

Olay yerinde, siyah elbiseli Asya kökenli erkek şüphelinin görüldüğü belirtildi.

Şüpheliyi arama çalışmaları sürerken, Emniyet Müdürlüğünce Saugus Lisesi civarında yaşayanlar evlerinin kapılarını kilitleyerek dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Ayrıca etrafta siyah elbiseli şüpheli görülmesi halinde polise haber verilmesi istendi.

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, California, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Savunma Bakanlığı: F-35 sistemindeki ALIS programı artık ihtiyaçları karşılamıyor
ABD'de bir liseye otomatik silahla baskın yapıldı: 1 ölü 5 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan döner dönmez, Lindsey Graham'dan Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi Putin: Türkiye ile Suriye'deki ihlallere fiili müdahale etmek konusunda anlaştık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 03:37:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: California'da okula silahlı saldırı: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]