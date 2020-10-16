California'da olası yangınları önlemek için elektrik kesintisine gidildi - Son Dakika

California'da olası yangınları önlemek için elektrik kesintisine gidildi

16.10.2020 11:01
California'da olası yangınları önlemek için elektrik kesintisine gidildi, System.String[]

SAN ABD'nin Califorinia eyaletinde, sonbahar sıcak hava dalgasının etkili olmaya başlamasıyla olası yangınların önüne geçmek için elektrik kesintisine gidildi.

SAN ABD'nin Califorinia eyaletinde, sonbahar sıcak hava dalgasının etkili olmaya başlamasıyla olası yangınların önüne geçmek için elektrik kesintisine gidildi.

Eyaletteki en büyük elektrik dağıtım şirketi Pacific Gas&Electric (PGE), çarşamba akşamından başlayarak çoğu Sierra Nevada ve San Francisco Körfez Bölgesi'nde olmak üzere 45 binden fazla abonenin elektriğini kesti. Bu kesinti, yaklaşık 100 bin kişiyi etkiledi.

Şirketten yapılan açıklamada, dün akşam itibarıyla elektrik verilmeyen abone sayısının yaklaşık 30 bin olduğu ve tüm aboneler için elektriğin bu akşama kadar yeniden sağlanmasının beklendiği kaydedildi.

PGE'nin çarşamba gününden itibaren hedeflenen elektrik kesintileri, devrilmiş ya da zarar görmüş elektrik hatlarının ve diğer ekipmanların, yangınlara yol açmasını önlemek amacıyla 2 aydan kısa sürede uygulanan üçüncü kesinti oldu.

9 bin 200'den fazla ev kullanılamaz hale geldi

California'da, yılbaşından bu yana çıkan 8 bin 500'den fazla yangında 16 bin kilometrekarelik alan kül oldu.

Çoğu ağustos ortasından sonra yaşanan yangınlarda 31 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 200'den fazla ev kullanılamaz hale geldi.

Saatteki hızı yaklaşık 80 kilometre hıza kadar ulaşan sıcak rüzgarların, San Francisco Körfez Bölgesi boyunca yangın tehdidini artırması bekleniyordu.

Ulusal Hava Durumu Servisi, eyaletin birçok kesiminde sıcaklıkların artmasına karşı uyardı.

Çok sayıda çalışmada, Amerika'daki büyük orman yangınları kömür, petrol ve gaz kullanımından kaynaklanan iklim değişikliğiyle ilişkilendiriliyor.

Bazı bilim insanları da iklim değişikliğinin, California'yı daha kuru hale getirdiğini, böylelikle ağaçların ve diğer bitkilerin daha yanıcı hale geldiği değerlendirmesinde bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, San Francisco, California, Sonbahar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel California'da olası yangınları önlemek için elektrik kesintisine gidildi - Son Dakika

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