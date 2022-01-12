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California'da ölen cinsel istismar mağdurunun yakınları piskoposluğa dava açtı - Son Dakika

California'da ölen cinsel istismar mağdurunun yakınları piskoposluğa dava açtı

12.01.2022 16:59
California'da ölen cinsel istismar mağdurunun yakınları piskoposluğa dava açtı

LOS California'da yürürlüğe giren yeni yasa, bir rahip tarafından cinsel istismara uğrayan kişinin ailesinin, söz konusu kişinin ölümünden sonra onun adına dava açmasına olanak sağladı.

LOS California'da yürürlüğe giren yeni yasa, bir rahip tarafından cinsel istismara uğrayan kişinin ailesinin, söz konusu kişinin ölümünden sonra onun adına dava açmasına olanak sağladı.

Çocukken rahip Stephen Kiesle tarafından cinsel istismara uğrayan Jim Bartko'nun çocukları, Oakland Piskoposluğu aleyhine "eski rahibin tacizini önlemediği" iddiasıyla dava açtı.

Avukatları Rick Simons, o dönemde Pinole'deki St. Joseph's bölgesinde görev yapan Kiesle için "Ona 'fareli köyün kavalcısı' derlerdi çünkü gittiği her yerde çocuklar onu takip ederdi. Bir keresinde 'Taciz etmediğim tek bir kişi bile kalmadı' demişti." ifadelerini kullandı.

Simons, Bartko'nun alkol bağımlılığı yüzünden evliliğinin sona erdiğini ve California Eyalet Üniversitesindeki atletik direktörlük işini kaybettiğini savundu.

Oakland Piskoposluğundan bir sözcü, bu noktada yorum yapmanın uygun olmayacağını ancak Kiesle'nin o dönemde rahiplik görevine son verildiğini söyledi.

Daha önce, California'da ölen davacıların yakınları, ekonomik kayıplar için tazminat talep edebiliyor ancak mağdurun yaşadığı acı ve ıstırap için dava açamıyordu.

Ancak geçen yıl California Valisi Gavin Newsom tarafından yürürlüğe konulan yasa sayesinde Bartko'nun çocukları, istismarın babalarının hayatında oluşturduğu duygusal ve psikolojik bedele ilişkin davayı sürdürebilecek.

Bartko'nun çocuklarının ayrıca kendi kayıpları için "Kiesle'nin kendisini taciz etmeden önce ona komünyon şarabı içirmesi sebebiyle babalarının alkole başladığı ve alkolizm nedeniyle hayatını kaybettiği" iddiasıyla kiliseye karşı açtıkları bir haksız ölüm davası bulunuyor.

Jim Bartko, 1972 ila 1975 yıllarında yaşadığı olayın travmasıyla on yıllarca uğraştıktan sonra, iki yıl önce Roma Katolik Kilisesine karşı dava açmış ancak bundan kısa bir süre sonra ölünce dava kapatılmıştı.

Rahip Kiesle, 1978'de iki çocuğu bağlayıp taciz etmekten suçlu bulunmuş ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmıştı. Ardından 2004'te ise bir kızı taciz etmekten altı yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

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California, Alkol, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel California'da ölen cinsel istismar mağdurunun yakınları piskoposluğa dava açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: California'da ölen cinsel istismar mağdurunun yakınları piskoposluğa dava açtı - Son Dakika
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