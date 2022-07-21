California'da polis, silahla kaçtığını belirttiği siyahi kişiyi öldürdü - Son Dakika
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California'da polis, silahla kaçtığını belirttiği siyahi kişiyi öldürdü

21.07.2022 12:13
California'da polis, silahla kaçtığını belirttiği siyahi kişiyi öldürdü

LOS ABD'nin California eyaletinde polis memurunun, iddiaya göre silahla kaçan siyahi bir kişiyi öldürdüğü görüntüler gündem oldu.

LOS ABD'nin California eyaletinde polis memurunun, iddiaya göre silahla kaçan siyahi bir kişiyi öldürdüğü görüntüler gündem oldu.

Videoda Güney California polisinin silah taşıdığı iddia edilen siyahi bir adamı kaçarken vurarak öldürdüğü görülüyor.

Polis tarafından öldürülen 23 yaşındaki Rob Adams'ın ailesi ise gencin olay esnasında annesiyle konuştuğunu, silah değil cep telefonunu tuttuğunu söyledi.

Rob Adams'ın annesi Tamika Deavila King, olay anındaki telefon görüşmesiyle ilgili, "Tek duyduğum silah sesleriydi, bana hoşça kal diyemedi." dedi.

Polis yetkilileri, 16 Temmuz'da siyahi bir adamın elinde silahla dolaştığına dair bir ihbar aldıktan sonra olay yerine intikal ettiklerini, Adams'ın belinden bir silah çıkardığını ve elinde tuttuğu silahla arabaya doğru yürüdüğünü iddia etti.

Polis departmanı, sosyal medyada olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ve vücut kamerası görüntülerini içeren, polis yetkililerinin olayı anlattıkları yaklaşık altı dakikalık bir video yayımladı.

Videoda, Adams'ın hızla dönüp yüksek bir duvara park etmiş iki arabaya doğru koştuğu görülüyor. Ardından polis memurlarından biri ateş açarak Adams'ı vuruyor.

Polisin, olayın ardından 9 milimetrelik bir tabanca ele geçirdiği bildirildi.

Adams'ın hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

Silahını ateşleyen memurun adı kamuoyuyla paylaşılmadı.

Bazı yetkililer, Adams'ın, silahı doğrultmadığı ve kaçarken vurulduğu için bir suçu olmadığını savundu.

Sivil haklar avukatı Ben Crump, Adams'ın ölümünün "önce vur ve sonra soru sor"un klasik bir örneği olduğunu söyledi.

Adams'ın ailesinin, bugün yasal talepte bulunması bekleniyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel California'da polis, silahla kaçtığını belirttiği siyahi kişiyi öldürdü - Son Dakika

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