California'da 'saç ayrımcılığı' yasası
23 dakika önce
ABD'nin California eyaleti yönetimi, etnik saç modeli kullananların ayrımcılığa uğramasını önlemek için saç ayrımcılığı yasasını yürürlüğe koydu.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:20 Kaynak: İHA
ABD'nin California
eyaleti yönetimi, etnik saç modeli kullananların ayrımcılığa uğramasını önlemek için saç ayrımcılığı yasasını yürürlüğe koydu. ABD'nin California eyaleti, saç modelleri nedeniyle ayrımcılığa karşı yasak getiren ilk eyalet oldu. Demokrat Senatör Holly
Mitchell tarafından teklif edilen Eyalet Valisi Gavin Newsom tarafından imzalanan yasa tasarına göre, California'daki iş yerleri ve okullarda kimse etnik saç modelleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmayacak. Yasa kapsamında, özellikle siyahilerin kullandığı rasta ve örgü saç modelleri okul ve iş yerlerinde özgürce kullanabilecek. Mitchell yasaya ilişkin yaptığı açıklamada, yasanın Avrupa
merkezli normların önüne geçtiğini belirterek "Ülke genelinde tarihin gidişatını değiştiriyoruz" dedi.
(İHA)
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