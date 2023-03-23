ABD Kaliforniya'da çıkan fırtına 2 kişiyi hayattan kopardı - Son Dakika
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ABD Kaliforniya'da çıkan fırtına 2 kişiyi hayattan kopardı

24.03.2023 09:30

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkisini devam ettiren aşırı yağış ve şiddetli fırtına nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi. Los Angeles'ta çıkan hortum sebebiyle eyalet genelinde 250 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

ABD'nin batısında yer alan California eyaletinde "atmosferik nehir" adı verilen hava dalgası etkisini sürdürüyor. Eyaletin farklı noktalarında şiddetli yağış bir kez daha seli beraberinde getirdi. Yerleşim yerleri ve tarım arazileri sular altında kalırken, fırtına nedeniyle yerinden sökülen ağaçlar yollara devrildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

San Francisco Belediyesinden yapılan açıklamada, fırtınanın yol açtığı kazalarda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ulusal Hava Durumu Servisi ise eyaletin güneyinde 2 hortum görüldüğünü duyurdu. En az 17 binada hasar meydana gelirken, bazı binaların çatıları uçtu.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde fırtına can aldı: 2 ölü

HORTUM ENKAZ PARÇALARINI SAVURDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Los Angeles'a bağlı Montebello'da çıkan hortumun enkaz parçalarını savurduğu görüldü. Los Angeles İtfaiyesi, 1 kişinin yaralandığını aktardı.

250 BİNDEN FAZLA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Alameda County'de ise aracının üzerine ağaç düşmesi sonucu mahsur kalan sürücü, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kurtarıldı. Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.US'a göre eyalet genelinden 250 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde fırtına can aldı: 2 ölü

KURAKLIK TEHLİKESİ BÜYÜYOR

California'nın alçak bölgeleri şiddetli yağışla mücadele ederken, yüksek rakımlarda ise yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kuraklık ölçümlemesi yapan Drought Monitor sitesinde California'nın yüzde 36'sının kuraklık tehlikesi altında belirtildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa ABD Kaliforniya'da çıkan fırtına 2 kişiyi hayattan kopardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Kaliforniya'da çıkan fırtına 2 kişiyi hayattan kopardı - Son Dakika
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