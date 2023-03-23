ABD Kaliforniya'da çıkan fırtına 2 kişiyi hayattan kopardı

Güzel oyuncu, tanıdığı biri tarafından tecavüze uğradığını yıllar sonra itiraf etti

AK Parti ya da MHP'den teklif aldı mı? Ağıralioğlu merak edilen soruyu yanıtladı

Müjdeyi Erdoğan vermişti! 45 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu

Bir dönemin muhalif gazetecisi, AK Parti'den aday adayı oldu

ABD'nin batısında yer alan California eyaletinde "atmosferik nehir" adı verilen hava dalgası etkisini sürdürüyor. Eyaletin farklı noktalarında şiddetli yağış bir kez daha seli beraberinde getirdi. Yerleşim yerleri ve tarım arazileri sular altında kalırken, fırtına nedeniyle yerinden sökülen ağaçlar yollara devrildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

San Francisco Belediyesinden yapılan açıklamada, fırtınanın yol açtığı kazalarda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ulusal Hava Durumu Servisi ise eyaletin güneyinde 2 hortum görüldüğünü duyurdu. En az 17 binada hasar meydana gelirken, bazı binaların çatıları uçtu.

HORTUM ENKAZ PARÇALARINI SAVURDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Los Angeles'a bağlı Montebello'da çıkan hortumun enkaz parçalarını savurduğu görüldü. Los Angeles İtfaiyesi, 1 kişinin yaralandığını aktardı.

250 BİNDEN FAZLA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Alameda County'de ise aracının üzerine ağaç düşmesi sonucu mahsur kalan sürücü, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kurtarıldı. Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.US'a göre eyalet genelinden 250 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

KURAKLIK TEHLİKESİ BÜYÜYOR

California'nın alçak bölgeleri şiddetli yağışla mücadele ederken, yüksek rakımlarda ise yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kuraklık ölçümlemesi yapan Drought Monitor sitesinde California'nın yüzde 36'sının kuraklık tehlikesi altında belirtildi.