California'da silahlı saldırı: 'Pek çok kişi öldü ve yaralandı'

ABD'nin California eyaletinde bulunan San Jose kentinde bir tren bakım istasyonunda kalabalığa ateş açıldı.

Polisin yaptığı açıklamada, saldırganın açtığı ateş sonucu "pek çok kişinin öldüğü ve yaralandığı" bildirildi.

Kalabalığa ateş açan kişi de yaşamını yitirdi.

Ölenler arasında tren yolunda çalışan işçiler de bulunuyor.

Santa Clara Bölge Şerifi'nin Sözcüsü Russell Davis, "Çok sayıda ölü ve yaralı var" dedi ancak tam sayının henüz netleşmediğini aktardı.

San Jose Belediye Başkanı Sam Liccardo da bölgenin boşaltıldığını ve tehlikenin sona erdiğini bildirdi.

CBS News haberine göre 'en az altı kişi yaşamını yitirdi'. Ancak ölü sayısı henüz polis tarafından teyit edilmedi.

Saldırının tren bakımında çalışan işçilerin toplantısı sırasında gerçekleştiği bildirildi.