Son Dakika Haberleri: California'da Uçak Evin Üzerine Düştü: 5 Ölü
BBC

California'da Uçak Evin Üzerine Düştü: 5 Ölü

19 dakika önce

ABD'nin California eyaletinde, çift motorlu küçük bir uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu beş kişi öldü, iki kişi de yaralandı.

California'da Uçak Evin Üzerine Düştü: 5 Ölü, System.String[]
ABD'nin California eyaletinde, çift motorlu küçük bir uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu beş kişi öldü, iki kişi de yaralandı.

Orange County Polis Müdürü Cory Martino, Pazar günü Los Angeles'a yaklaşık 55 km mesafedeki Yorba Linda kasabasında meydana gelen olayda, Cessna 414A tipi uçağın pilotuyla, evde bulunan dört kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yaralanan iki kişinin ise durumunun ağır olmadığı belirtiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, yakındaki bir havaalanından kalktıktan kısa bir süre sonra eve çakılan uçağın parçalarının geniş bir alana saçıldığı ve yangın çıktığı görülüyor.

Çarpmanın etkisiyle çevredeki evlerin de zarar gördüğü de bildirildi.

https://twitter.com/JoshuaRNelson/status/1092181990017622016

'Evde şampiyonluk kutlaması vardı'

Bir görgü tanığına göre, uçağın çarptığı evde, Amerikan Futbol Ligi'nin final karşılaşması olan Super Bowl'da şampiyonluğu elde eden New England Patriots için kutlama yapılıyordu.

Laurie Stockstill adlı bir görgü tanığı "Bir patlama sesi duydum. Biri kızımın arabasına çarptı sanarak dışarı koştum. Başımı kaldırdım, ne olduğunu anlayamadığım büyük bir uçan parça gördüm. Sonra bir anda evden alevler yükselmeye başladı" dedi.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:54 

Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri, California, Dünya
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