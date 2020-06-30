California'da yangın: 1 ölü

Yangınla ilgili hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Yetkililer, yangının çıktığı alanda bir kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.

ABD basınındaki haberlere göre, itfaiye yetkilileri, Imperial İdari Bölgesi'ndeki Niland'da çıkan yangında 40'a yakın evin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

ABD'nin güneybatısındaki California eyaletine bağlı Güney California bölgesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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