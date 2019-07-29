Son Dakika Haberleri: California'da yemek festivalinde silahlı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı
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California'da yemek festivalinde silahlı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı

25 dakika önce

NEW ABD'nin California eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

California'da yemek festivalinde silahlı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı, System.String[]
NEW ABD'nin California eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, California'nın kuzeyinde her yaz yapılan Gilroy Sarımsak Festivali'nde silahlı saldırı düzenlendi.
Yetkililer, saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını bildirdi.
Olay yerine polis ve ambulanslar sevk edildiği, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, saldırganın henüz yakalanamadığı belirtildi.
Ölü ve yaralıların sayısının artmasından endişe duyuluyor.
Görgü tanıkları, saldırganın 30'lu yaşlarda beyaz erkek olduğunu ve yarı otomatik silahla etrafa ateş açtığını belirtti.
Yerel basındaki görüntülerde silah seslerinin ardından insanların panik halinde uzaklaşmaya çalışması yer alıyor.
Amerika Birleşik Devletleri, California, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2019 06:43 Kaynak: AA
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