California'daki orman yangını, dev sekoya ağaçlarını tehdit ediyor - Son Dakika
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California'daki orman yangını, dev sekoya ağaçlarını tehdit ediyor

08.07.2022 15:16
California'daki orman yangını, dev sekoya ağaçlarını tehdit ediyor

ABD'nin California eyaletinde Yosemite Milli Parkı yakınındaki orman yangını, ünlü dev sekoya ağaçlarına yaklaştı.

ABD'nin California eyaletinde Yosemite Milli Parkı yakınındaki orman yangını, ünlü dev sekoya ağaçlarına yaklaştı.

ABD, orman yangınlarıyla mücadele ediyor. California eyaletindeki Washburn yangınının, Yosemite Milli Parkı'nın en güneyinde dev sekoya ağaçlarına ev sahipliği yapan Mariposa Korusu'nu tehdit ettiği belirtildi. Park yetkilileri, yangının 60 ila 70 dönüm alanda devam ettiğini, alevlerin korunun alt tarafının yakınlarında olduğunu aktardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürürken, korunun bir sonraki duyuruya kadar kapatıldığı duyuruldu.

Mariposa Korusu, metrelerce yüksekliğe kadar büyüyebilen 500'den fazla dev sekoya ağacına ev sahipliği yapıyor. Koru 1857'de kurulurken, sekoyaların çok daha önce bölgede olduğu ve bazılarının 2 bin yıldan daha eski olduğu belirtiliyor.

Yosemite Milli Parkı 2021'de 3.3 milyondan fazla ziyaretçiyi çeken ve ülkede en çok ziyaret edilen milli parklardan biri.

California'da 2021'de 2.5 milyon dönümden fazla alan yandı

ABD'nin batısı, son yıllarda iklim değişikliğine bağlı orman yangınlarından büyük zarar gördü. California Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanına (CAL FIRE) göre sadece California'da geçtiğimiz yıl 2.5 milyon dönümden fazla alan kül oldu. - CALİFORNİA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa California'daki orman yangını, dev sekoya ağaçlarını tehdit ediyor - Son Dakika

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