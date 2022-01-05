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California'daki orman yangınlarına elektrik hattından sıçrayan kıvılcım neden olmuş - Son Dakika

California'daki orman yangınlarına elektrik hattından sıçrayan kıvılcım neden olmuş

05.01.2022 11:03
California'daki orman yangınlarına elektrik hattından sıçrayan kıvılcım neden olmuş

ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde geçen yaz yaklaşık 1 milyon hektarlık alanı kül eden yangınların, elektrik hattından sıçrayan kıvılcım sonucu meydana geldiği bildirildi.

ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde geçen yaz yaklaşık 1 milyon hektarlık alanı kül eden yangınların, elektrik hattından sıçrayan kıvılcım sonucu meydana geldiği bildirildi.

California Orman ve Yangın Koruma Departmanı müfettişlerinin yaptığı incelemede, 13 Temmuz'da yangını başlatan kıvılcımın, Sierra Nevada bölgesindeki bir barajın elektrik dağıtım hatlarına bir ağacın düşmesiyle ortaya çıktığı anlaşıldı.

İnceleme raporu, Butte County bölge savcılığının ofisine gönderildi. Elektrik hatlarının ait olduğu Pasific Gas and Electric (PG&E) şirketine karşı cezai soruşturma başlatılıp başlatılmamasına dair kararı savcılık verecek.

Şirketten inceleme sonuçlarına dair yapılan açıklamada, bulgulara bakılmaksızın şirketin teçhizat kaynaklı yangın çıkmaması ve herkesin güvenliğini sağlama çabalarını sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, şirketin 16 bin 100 kilometre uzunluğundaki elektrik hattını toprağa gömeceği ve yangınların önlenmesi için başka önlemler alacağı ifade edildi.

PG&E, daha önce eyalette 5 şehirde etkili olan, 1300'den fazla evin kül olduğu yangının başlamasında elektrik hatlarının dahli olabileceği açıklamasını yapmıştı.

Şirkete ait elektrik hatları, eyaletteki başka yangınlara da sebep olmakla suçlanmıştı.

Eyaletin kuzeyindeki Paradise kasabasında 8 Kasım 2018'de başlayan, eyaletin en büyük yangını olarak kayıtlara geçen Camp yangınına da PG&E teçhizatının neden olduğu ortaya çıkmıştı.

Yaklaşık 14 bin ev, 500'den fazla iş yeri ve 4 bin 300'e yakın binanın yol olduğu, 85 kişinin yaşamını yitirdiği yangın sonrası açılan davada, PG&E kasıtsız adam öldürme suçlarını kabul etmiş, 2019'da iflas koruma talebinde bulunmuştu.

Şirket 2020'de iflastan kurtulduğunu açıklamış, yangının kurbanlarıyla 13,5 milyar dolarlık anlaşmaya varmıştı.

Eylül 2020'de 4 kişinin ölümüne ve 200 evin yok olmasına neden olan Zogg yangınına PG&E teçhizatı yol açtığı gerekçesiyle şirkete kasıtsız adam öldürme suçlaması yöneltilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel California'daki orman yangınlarına elektrik hattından sıçrayan kıvılcım neden olmuş - Son Dakika


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