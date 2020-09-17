California'daki orman yangınlarından yükselen dumanlar Kuzey Avrupa'ya ulaştı

ABD'nin California eyaletinde ve ülkenin batı kesimlerinde büyük bir yıkıma yol açan orman yangınlarından yükselen dumanlar, Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa'ya ulaştı.

Avrupa Birliği'nin Copernicus Atmosfer Gözlem Servisi CAMS'ın verilerine göre California ve Colorado'da Ağustos ortasında başlayan yangınlar, 2003-2019 yılları arasında tüm ülkede görülen yangınlardan daha şiddetli.

Oregon ve Washington'da da sıcak hava ve şiddetli rüzgarların ardından bu ay başlayan büyük orman yangınları hala kontrol altına alınamadı.

8 bin kilometre uzakta kalın duman tabakası

CAMS uzmanlarından Mark Parrington, Atlas Okyanusu'nu aşan rüzgarların hafta sonunda Kuzey Avrupa'ya ulaştığını ve önümüzdeki günlerde yeni birdalganın yaşanmasını beklediklerini açıkladı.

Parrington, "Bu yangınlar atmosferi o kadar kirletiyor ki 8 bin kilometre uzaklıkta bile hala kalın duman tabakasını görebiliyoruz. Bu durum yangınların boyutunu ortaya koyuyor" dedi.

11 eyalette 87 orman yangını

ABD Ulusal Yangın Merkezleri'ne göre Salı itibarıyla ülke genelinde 11 eyalette büyük çaplı 87 orman yangını çıktı.

California'daki yangınlarda Ağustos'tan bu yana en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Oregon'da ise Salı günü itibarıyla 10 kişinin öldüğü, 22 kişinin kaybolduğu açıklandı.

'Atmosfere 21,7 megaton karbon karıştı'

CAMS's göre California'daki yangınlardan atmosfere 21,7 megaton karbon yayıldı.

Atmosfere karışan karbon miktarı Oregon'da 7,3 megaton, Washington'da ise 1,4 megaton.

Hava kalitesi izleme kuruluşu IQAir'a göre ABD'nin Batı kıyılarının bazı kesimleri şu anda dünyada hava kalitesinin en kötü olduğu bölgeler arasında yer alıyor.