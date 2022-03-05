California'dan yola çıkan aşı karşıtı kamyoncuların Maryland'teki bekleyişi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

California'dan yola çıkan aşı karşıtı kamyoncuların Maryland'teki bekleyişi sürüyor

05.03.2022 21:44
California'dan yola çıkan aşı karşıtı kamyoncuların Maryland'teki bekleyişi sürüyor

NEW ABD'deki Kovid-19 kısıtlamalarını ve aşı zorunluluğunu protesto etmek amacıyla 23 Şubat'ta California'dan konvoy halinde yola çıkan kamyoncuların dün gece ulaştıkları Maryland eyaletinde bekleyişi sürüyor.

NEW ABD'deki Kovid-19 kısıtlamalarını ve aşı zorunluluğunu protesto etmek amacıyla 23 Şubat'ta California'dan konvoy halinde yola çıkan kamyoncuların dün gece ulaştıkları Maryland eyaletinde bekleyişi sürüyor.

Cuma günü sabah saatlerinde Ohio eyaletinden yola çıkan ve dün akşam saatlerinde başkent Washington DC'ye yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Hagerstown bölgesine ulaşan 250 civarındaki kamyoncunun, bugün de orada kalacağı belirtildi.

Halkın Konvoyu (People's Convoy) adı altında organize olan Kovid-19 aşısı karşıtı kamyoncular, 11 gün süren ve toplam 4 bin kilometre kat ettikleri yolculuklarını başkentte noktalamayı hedefliyordu.

Kamyoncular, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, bu akşam yerel saatle 19.00'da bulundukları yerde miting yapacaklarını duyururken, başkente ne zaman hareket edecekleri hususunda ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Aşı karşıtı kamyon şoförlerinin, son durak olarak hedefledikleri Washington DC'de, ana ve çevre yolları trafiğe kapatarak aşı zorunluluğunu protesto etmesi bekleniyor.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon), 23 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 400 Washington DC Ulusal Muhafız personelinin belirli trafik bölgelerinde Washington DC polisine yardım etmek üzere görevlendirildiği belirtilmişti.

Washington DC'nin çevre eyaletlerinden yaklaşık 300 Ulusal Muhafız da Kongre Polisinin güvenlik önlemlerine destek vereceği kaydedilmişti.

YORUMLAR
500
WASHINGTON - ABD'de California'dan yola çıkan aşı karşıtı kamyoncular Maryland'a ulaştı WASHINGTON - ABD'de California'dan yola çıkan aşı karşıtı kamyoncular Maryland'a ulaştı 'Halkın Konvoyu' Başkent Washington'a Doğru İlerliyor 'Halkın Konvoyu' Başkent Washington'a Doğru İlerliyor

California, Washington, Maryland, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel California'dan yola çıkan aşı karşıtı kamyoncuların Maryland'teki bekleyişi sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
21:42 Bakan Çavuşoğlu'nun gündeminde savaş var! Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
21:35 Eski futbolcu Olcan Adın'ın Marcao paylaşımı çıldırttı: Ne güzel dünya ya
21:26 Galatasaray Konyaspor'a 2-0 yenildi!
20:28 Ukrayna Gizli Servisi Rusya ile müzakere eden heyette bulunan parlamenteri öldürdüğü iddiası!
20:25 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 9 maçta sadece 2 kez kazandı!
20:17 Rusya-Ukrayna arasında müzakerelerin 3. turu pazartesi günü yapılacak
20:07 Rusya-Ukrayna savaşı zamları tetikliyor! Vatandaş markette stokçulukla karşılaştı
19:48 Türkiye'de 5 Mart günü koronavirüsten 32 bin 389 yeni vaka tespit edildi, 174 kişinin ise vefat ettiği öğrenildi
19:44 Konya-Galatasaray maçında Gomis kendi yaptığı harekete şaştı kaldı! Bir anda topu eline aldı
19:37 Domenec Torrent, kadro tercihiyle ilgili konuştu: Hayatımda ilk kez görüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 21:53:43. #1.13#
SON DAKİKA: California'dan yola çıkan aşı karşıtı kamyoncuların Maryland'teki bekleyişi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement