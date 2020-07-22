California, Kovid-19 vakalarında New York'u geçerek ABD'de ilk sırayı alan eyalet oldu - Son Dakika

California, Kovid-19 vakalarında New York'u geçerek ABD'de ilk sırayı alan eyalet oldu

NEW ABD'de California 409 bini geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla New York'u geride bırakarak, ülkede en fazla vaka görülen eyalet oldu.

California, Kovid-19 vakalarında New York'u geçerek ABD'de ilk sırayı alan eyalet oldu, System.String[]

NEW ABD'de California 409 bini geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla New York'u geride bırakarak, ülkede en fazla vaka görülen eyalet oldu.

Koronavirüs vakaların artış gösterdiği eyaletlerden biri olan California'da, John Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, vaka sayısı 409 bini geçti.

40 milyon nüfusuyla ABD'nin en kalabalık eyaleti olan California vaka sayısında, salgını nispeten kontrol altına alan New York'u geçti.

California'da günlük vaka sayıları 9 bini bulurken, New York'ta ise 500 ila 700 vaka görülüyor.

Günlük 15 bine kadar çıkan vaka sayıları ile üst üste rekor kıran Florida ise California ve New York'tan sonra salgından en fazla etkilenen 3. eyalet konumunda bulunuyor.

ABD'de, Cumhuriyetçi eyaletlerin çoğunda hala maske kullanımının zorunlu olup olmaması gerektiği tartışmaları sürerken, Ohio eyaletinde de maske takma zorunluluğu getirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, California, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 09:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel California, Kovid-19 vakalarında New York'u geçerek ABD'de ilk sırayı alan eyalet oldu - Son Dakika
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