Arnold Schwarzenegger yol işçisi oldu! Çukuru asfaltla doldurduğu anlar büyük beğeni aldı

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Oyunculuğuyla bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Arnold Schwarzenegger, haftalardır üzerinden geçen araçlara zarar veren çukuru doldurduğu anların videosunu Twitter'dan yayımladı. Schwarzenegger paylaşımında, "Üzerinden geçen otomobil ve bisikletleri perişan ederek haftalardır tüm komşularımı üzen dev çukuru, ben ve ekibim kapatmaya geldik. Her zaman söylüyorum. Şikayet etmeyin, yapın. Hadi bakalım." ifadesini kullandı.

"HAFTALARDIR KAPATILMASINI BEKLİYORUM"

Schwarzenegger'in bir komşusu yoldan geçerken eski California valisinin çukuru asfaltla doldurduğunu fark ederek camını indirip teşekkür etti. Ünlü aktör, akıllardan silinmeyen Terminatör filmindeki rolünü andıran çizmeleri ve deri ceketiyle doğrularak, "Rica ederim. Bunu kendimiz yapmak zorunda kalmamız tam bir saçmalık. Haftalardır bu çukurun kapatılmasını bekliyorum." dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Los Angeles Belediyesi sözcüsü, Schwarzenegger'in bu hareketine karşılık yaptığı açıklamada, bunun normal bir çukur olmadığını dile getirerek SoCal Gas şirketinin şehrin sokaklarını etkileyen bu gibi hizmet çukurlarının olduğunu, çalışmaları tamamlandıktan sonra onarılacaklarını kaydetti. SoCal Gas, yöneltilen sorulara herhangi bir cevap vermezken, Schwarzenegger'in sözcüsü Daniel Ketchell ise açıklamasında, Brentwood sakinlerinin kış fırtınaları yollara zarar vererek çukurlar ve çatlaklar oluşturduğundan bu yana onarım için talepte bulunduklarını söyledi.