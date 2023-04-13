Arnold Schwarzenegger yol işçisi oldu! Çukuru asfaltla doldurduğu anlar büyük beğeni aldı - Son Dakika
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Arnold Schwarzenegger yol işçisi oldu! Çukuru asfaltla doldurduğu anlar büyük beğeni aldı

13.04.2023 15:48

ABD'nin California eyaletinin eski Valisi Arnold Schwarzenegger, Los Angeles'ta sürücülerin korkulu rüyası büyük çukuru kapattığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu ve eski Mr. Olympia birincisi Schwarzenegger'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni topladı.

Oyunculuğuyla bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Arnold Schwarzenegger, haftalardır üzerinden geçen araçlara zarar veren çukuru doldurduğu anların videosunu Twitter'dan yayımladı. Schwarzenegger paylaşımında, "Üzerinden geçen otomobil ve bisikletleri perişan ederek haftalardır tüm komşularımı üzen dev çukuru, ben ve ekibim kapatmaya geldik. Her zaman söylüyorum. Şikayet etmeyin, yapın. Hadi bakalım." ifadesini kullandı.

Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger yoldaki çukurları kapattı

"HAFTALARDIR KAPATILMASINI BEKLİYORUM"

Schwarzenegger'in bir komşusu yoldan geçerken eski California valisinin çukuru asfaltla doldurduğunu fark ederek camını indirip teşekkür etti. Ünlü aktör, akıllardan silinmeyen Terminatör filmindeki rolünü andıran çizmeleri ve deri ceketiyle doğrularak, "Rica ederim. Bunu kendimiz yapmak zorunda kalmamız tam bir saçmalık. Haftalardır bu çukurun kapatılmasını bekliyorum." dedi.

Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger yoldaki çukurları kapattı

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Los Angeles Belediyesi sözcüsü, Schwarzenegger'in bu hareketine karşılık yaptığı açıklamada, bunun normal bir çukur olmadığını dile getirerek SoCal Gas şirketinin şehrin sokaklarını etkileyen bu gibi hizmet çukurlarının olduğunu, çalışmaları tamamlandıktan sonra onarılacaklarını kaydetti. SoCal Gas, yöneltilen sorulara herhangi bir cevap vermezken, Schwarzenegger'in sözcüsü Daniel Ketchell ise açıklamasında, Brentwood sakinlerinin kış fırtınaları yollara zarar vererek çukurlar ve çatlaklar oluşturduğundan bu yana onarım için talepte bulunduklarını söyledi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Arnold Schwarzenegger yol işçisi oldu! Çukuru asfaltla doldurduğu anlar büyük beğeni aldı - Son Dakika


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