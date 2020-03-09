California Senatörü Kamala Harris, başkanlık seçimleri için Biden'a destek verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel California Senatörü Kamala Harris, başkanlık seçimleri için Biden'a destek verecek - Son Dakika

California Senatörü Kamala Harris, başkanlık seçimleri için Biden'a destek verecek

31 dakika önce

NEW ABD'deki başkanlık yarışından geçen aralık ayında çekilen California Senatörü Kamaa Harris, Demokrat adaylardan eski başkan yardımcısı Joe Biden'ı destekleyeceğini açıkladı.

California Senatörü Kamala Harris, başkanlık seçimleri için Biden'a destek verecek, System.String[]

NEW ABD'deki başkanlık yarışından geçen aralık ayında çekilen California Senatörü Kamaa Harris, Demokrat adaylardan eski başkan yardımcısı Joe Biden'ı destekleyeceğini açıkladı.

Harris, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Joe Biden ülkemize haysiyetiyle hizmet etti ve ona her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Onun ABD Başkanı seçilmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım." mesajını verdi.

California Senatörü Harris, geçen aralık ayında başkanlık yarışından çekilmiş ve ancak "adalet" için mücadeleye devam edeceğini belirtmişti.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılacak başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a karşı yarışacak olan Demokrat başkan adaylığı için Joe Biden ve Vermont Senatörü Bernie Sanders çekişmeli bir mücadele sürdürüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:22 Kaynak: AA
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