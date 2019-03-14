Son Dakika Haberleri: California Valisi Newsom, İdam Cezalarını Uygulamayacağını Duyurdu

California Valisi Newsom, İdam Cezalarını Uygulamayacağını Duyurdu

58 dakika önce

ABD'nin California eyaletinde yeni seçilen Vali Gavin Newsom, ölüm cezalarının görev süresi boyunca uygulanmayacağını duyurdu.

California Valisi Newsom, İdam Cezalarını Uygulamayacağını Duyurdu, System.String[]
ABD'nin California eyaletinde yeni seçilen Vali Gavin Newsom, ölüm cezalarının görev süresi boyunca uygulanmayacağını duyurdu.

ABD'nin California eyaletinin çiçeği burnunda Valisi Gavin Newsom, görevde bulunduğu sürede Kaliforniya eyaletinde ölüm cezası uygulamasının askıya alınmasını öngören kararnameyi imzaladı. Kararname ile birlikte eyalette idam cezası hükümlüsü 757 mahkumun infazı durdurulurken, zehirli iğneyle infaz uygulamasına tamamen son verildi. İdamlar durdurulunca, mahkumların infaz edildiği San Quentin Eyalet Hapishanesindeki infaz bölümü kapatıldı.

"İdam ayrımcılığa yol açıyor"

Düzenleme ile hiçbir idam mahkümunun serbest bırakılmayacağı veya cezasının değiştirilmeyeceğinin altı çizildi. Vali Newsom, düzenlediği basın toplantısında, "İdam cezası, akıl sağlığı yerinde olmayan, siyah ve koyu renkli olan ve avukat masraflarını karşılayamayan vatandaşlara yönelik ayrımcılığa yol açıyor. Kamu güvenliği açısından hiçbir yararı veya caydırıcı değeri yok. Vergi mükelleflerinin milyarlarca dolarının çöpe gitmesine yol açıyor" ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde 56 yıldır, 164 idam mahkümunun suçsuz oldukları anlaşıldığı için idam cezalarının iptal edildiğine dikkat çeken Newsom, yargının hata yapma olasılığının bulunduğunu söyledi. - CALİFORNİA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:11 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, California, 3. Sayfa
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