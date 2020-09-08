California yangınları: 25 noktada süren yangınlara 14 binden fazla itfaiyeci müdahale ediyor - Son Dakika
BBC

California yangınları: 25 noktada süren yangınlara 14 binden fazla itfaiyeci müdahale ediyor

ABD'nin California eyaleti, orman yangını kayıtlarının tutulmaya başladığı 1987 yılından bu yana yaşanan en büyük yangınlarla mücadele ediyor.

California yangınları: 25 noktada süren yangınlara 14 binden fazla itfaiyeci müdahale ediyor, System.String[]

ABD'nin California eyaleti, orman yangını kayıtlarının tutulmaya başladığı 1987 yılından bu yana yaşanan en büyük yangınlarla mücadele ediyor.

Şu an eyaletteki en büyük yangın olan Creek bölgesindeki orman yangınında mahsur kalan yaklaşık 50 kişi hava yoluyla kurtarıldı. Haftasonu da yangın öncesi bölgeye yürüyüşe gitmiş olan 200 kişi helikopterle kurtarılmıştı.

Rekor düzeydeki sıcak havalarla artan yangınlar eyaletin dört bir yanını sarmış durumda. Creek, eyalette 25 noktada süren yangınlara son eklenen bölge oldu.

Sierra Dağları'ndaki Creek'te geçen cuma başlayan yangında şu ana kadar 55 bin hektardan büyük alan yandı.

Eyalet çapında yangınlara 14 binden fazla itfaiyeci mücadele ediyor.

California'da 15 Ağustos'tan bu yana çıkan yaklaşık 1000 yangında 800 bin hektardan büyük alan ve 3 bin 300'den fazla yapı yandı.

Yangınların çoğu yıldırım düşmesi sonucu başlarken, insan kaynaklı yangınlar da görülüyor.

El Dorado bölgesindeki yangının, bir parti sırasında atılan havai fişeklerden kaynaklandığı açıklandı.





Eyaletteki 22 bölgede enerji hatlarından yangın çıkmasını engellemek için elektrik kesintilerine gidiliyor.

Eyalette 2018'deki yangınlarda yaklaşık 790 bin hektar alan yanmıştı.

Ağustos ayı ortasında dünya üzerinde şu ana dek güvenilir araçlarla ölçülen en yüksek olduğu belirtilen 54,4 derecelik sıcaklık, California'daki Ölüm Vadisi Ulusal Parkı'nda kayıtlara geçmişti.

Los Angeles kentinde geçen pazar günü sıcaklık 49.4 dereceye çıktı. Bu, kentte şu ana kadar ölçülen en yüksek sıcaklık.

Amerika Birleşik Devletleri, California, Yangın, Ateşe, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 22:22

Son Dakika Dünya California yangınları: 25 noktada süren yangınlara 14 binden fazla itfaiyeci müdahale ediyor - Son Dakika Dünya

BBC
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