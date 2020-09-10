California yangınları nedeniyle San Francisco kızıla boyandı - Son Dakika
BBC

California yangınları nedeniyle San Francisco kızıla boyandı

ABD'nin California eyaletinde haftalar önce başlayan yangınlar halen devam ediyor.

California yangınları nedeniyle San Francisco kızıla boyandı, System.String[]

ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarının dumanı San Francisco bölgesinin üzerine çöktü. Şehir, çöken dumanlar nedeniyle kızıl renge büründü.

California, kayıtların tutulmaya başlandığı 1987'den bu yana en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Eyaleti etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar rekor düzeylerde seyrederken, 28 noktadaki yangınların söndürülmesi için 14 binden fazla çaba gösteriyor.

Yangınlar, 800 bin hektardan büyük bir alanda hasara yol açarken, en az sekiz kişi de yaşamını yitirdi.

Eyaletin kuzeyinde devam eden yangınlardan yükselen duman ve küller, Çarşamba günü esen sert rüzgarların etkisiyle San Francisco bölgesinin üzerine çöktü.





Bölgede yaşayanlar, sabah uyandıklarında karanlık bir gökyüzüyle karşılaştı. Bazıları, gündüz olduğunu dahi farkına varamadı.

Kentte yaşayan Catherine Geeslin, San Francisco Chronicle gazetesine yaptığı açıklamada, "Dünyanın sonu gelmiş gibi. Gündüz olmasına rağmen hava hala karanlık. Bu karanlıkta öğle yemeğini yemek çok tuhaf. Ancak bir şekilde günlük rutinlere devam etmek gerekiyor" dedi.

Los Angeles'taki California Üniversitesi'nden (UCLA) iklim bilimcisi Daniel Swain, Twitter'da yaptığı paylaşımdı, "aşırı derecede yoğun ve yüksek duman bulutlarının güneş ışınları neredeyse tamamen bloke ettiğini" yazdı.





Uzmanlar, gökyüzünün kızıla boyanmasının da bu duman nedeniyle olduğunu belirtiyor.

San Francisco'yu da kapsayan Körfez Bölgesi Hava Kalitesi Yönetim Birimi, orman yangınlarından yükselen duman partiküllerinin "yalnızca sarı-turuncu-kırmızı ışınların yüzeye ulaşmasına izin verdiğini ve bunun da gökyüzünün kızıl görünmesine yol açtığını" söyledi.

Meteoroloji uzmanı Brian Garcia, SFGate'e yaptığı açıklamada, "Bu, çok sık görülen bir durum değil. Çünkü böyle bir hava olayının olması için çok belli bazı koşulların bir araya gelmesi gerekiyor. Bu koşulların en önemlisi yeterli miktarda duman üreten yangınların olması" diye konuştu.





Uzmanlar, yangınların devam etmesiyle birlikte benzer görüntülerin önümüzdeki günlerde de sürmesini beklediklerini belirtiyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, San Francisco, California, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 03:27

Son Dakika Dünya California yangınları nedeniyle San Francisco kızıla boyandı - Son Dakika Dünya

BBC
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