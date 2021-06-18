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California'yı kasıp kavuran sıcaklar acil durum ilan ettirdi - Son Dakika

California'yı kasıp kavuran sıcaklar acil durum ilan ettirdi

18.06.2021 17:23
California'yı kasıp kavuran sıcaklar acil durum ilan ettirdi, System.String[]

ABD'nin batısındaki California eyaletinde bu hafta hava sıcaklığının 48 dereceye ulaşmasının ardından acil durum ilan edildi.

ABD'nin batısındaki California eyaletinde bu hafta hava sıcaklığının 48 dereceye ulaşmasının ardından acil durum ilan edildi.

ABD'nin batısı sıcak hava dalgasının etkisine girdi. California'nın bazı kısımları ve diğer batı eyaletlerindeki birkaç bölge, bu hafta 48 dereceye kadar yükselen sıcaklıklarla rekor kırdı. California Valisi Gavin Newsom, aşırı sıcaklar nedeniyle klima kullanımından dolayı enerji hatlarındaki yükü azaltmak amacıyla acil durum ilan edildiğini duyurdu. Halkın çamaşır makinesi, bulaşık makinesi kullanmaması, güç tasarrufu yapmak için ellerinden gelenin en iyisini yapması istendi. San Francisco Körfez Bölgesi için uyarı yayınlanırken, birkaç noktaya soğutma merkezleri kurulduğu aktarıldı.

Öte yandan Vali Newsom ve eyalet kamu hizmetlerindeki yetkililer, geçtiğimiz yaz 200 binden fazla California sakininin 2 gün boyunca elektriksiz kalmasıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Acil durum ilanı, yedek güç üretiminin kullanılmasının önünü açıyor.,

(İHA)

California'yı kasıp kavuran sıcaklar acil durum ilan ettirdi

Amerika Birleşik Devletleri, California, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa California'yı kasıp kavuran sıcaklar acil durum ilan ettirdi - Son Dakika


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