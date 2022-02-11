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Californiya'daki 2 bölgede yangın alarmı - Son Dakika

Californiya'daki 2 bölgede yangın alarmı

11.02.2022 11:56
Californiya'daki 2 bölgede yangın alarmı

ABD'nin Californiya eyaletindeki 2 farklı bölgede meydana gelen yangınlar paniğe neden oldu.

ABD'nin Californiya eyaletindeki 2 farklı bölgede meydana gelen yangınlar paniğe neden oldu.

ABD'nin Californiya eyaletinde bulunan 2 farklı bölgede yangın çıktı. Yüksek sıcaklıkların ve Santa Ana rüzgarlarının etkisiyle dün başlayan yangınlar nedeniyle birçok bölgede tahliye emri verildi. İlk olarak Orange County'deki Laguna Beach'te başlayan ve "Emerald" olarak da nitelendirilen yangında, maddi hasar oluşmadığı öğrenildi. Hafta sonu boyunca devam etmesi beklenen yangın ile ilgili açıklama yapan Orange County İtfaiye Kurumu Başkanı Brian Fennessy, "Artık bir yangın mevsimimiz yok. Bir yangın yılı geçirdik. Yangınların çıkması için düşük nem ve rüzgar yeterli" dedi.

Tahliye emirleri kaldırıldı

Laguna Beach İtfaiye Şefi Mike Garcia, bölge sakinlerine verilen tahliye emirlerinin kaldırıldığını fakat tehlike arz neden bir durumda tahliyeye hazır durumda olmalarını bildirirken, "Tahliye emirlerinin kaldırılmış olması tamamen güvende olduğumuz anlamına gelmiyor. Bu hafta sıcaklıklar yüksek olacak ve şiddetli rüzgarlar yaşanabilir. Yangın için uygun bir hava var ve bu hafta boyunca devam edecek" dedi.

İtfaiye Sözcüsü Yüzbaşı Paul Holday, Emerald yangını nedeniyle 145 dönümlük alanın yandığını ve dün gece itibariyle alevlerin yüzde 20 oranında kontrol altına alındığını açıkladı.

İkinci bir yangın haberi

İtfaiye ekiplerinin Orange County'deki yangına müdahale ettiği esnada, 2. yangın haberi ise Whittier kentinden geldi. Los Angeles County İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada, bir kişinin hafif şekilde yaralandığı, 2 evin yandığı ve bir evin de yangında hasar gördüğü belirtildi. "Sycamore" olarak da nitelendiren yangın ilk olarak Sycamore Parkı yakınlarında başladı ve 7 dönümlük alanı küle çevirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. - CALİFORNİA

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Kaliforniya, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Californiya'daki 2 bölgede yangın alarmı - Son Dakika


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