Son Dakika Haberleri: Çalık Denim, yerel artizanlara desteğini sürdürüyor
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Çalık Denim, yerel artizanlara desteğini sürdürüyor

31 dakika önce

Global premium denim üreticilerinden Çalık Denim'in kumaşlarını kullanan One Square Meter, yeni koleksiyonuyla 25-26 Ekim tarihlerinde Amsterdam Denim Days'deki yerini alacak.

Çalık Denim, yerel artizanlara desteğini sürdürüyor, System.String[]

Global premium denim üreticilerinden Çalık Denim'in kumaşlarını kullanan One Square Meter, yeni koleksiyonuyla 25-26 Ekim tarihlerinde Amsterdam Denim Days'deki yerini alacak.

Çalık Denim'den yapılan açıklamaya göre, şirket, dünyanın önemli marka ve tasarımlarının yanı sıra yerel artizanlarla da gerçekleştirdiği iş birliklerine devam ediyor.


Tasarımlarını, Çalık Denim kumaşlarıyla üreten One Square Meter, bu yıl 25-26 Ekim'deki Amsterdam Denim Days'de yeni koleksiyonunu sergileyecek.

Yerli hazır giyim markası One Square Meter, festival katılımcılarına denim kumaş üzerine ağaç baskı tekniği konulu bir de workshop verecek. Marka, atölyelerinde büyük özveriyle şekil verdiği ürünlerini Amsterdam'da vitrine çıkaracak.

Amsterdam, Square, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:12 Kaynak: AA
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